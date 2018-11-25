«الهلال الأحمر» توفّر المياه النظيفة لـ21 ألف يمني

المصدر: الحديدة، تعز - وام

سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مستشفى الدريهمي بمحافظة الحديدة شحنة من المكملات الغذائية تبلغ 33 طناً مرحلة أولى من إجمالي 200 طن تصل على دفعات، في وقت افتتحت الهيئة مشروع توفير المياه النظيفة، عبر تدشين بئري مياه في منطقتي الزهاري ويختل شمال مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز اليمنية يستفيد منهما أكثر من 21 ألف يمني.

وجاء تدشين البئرين بدعم من «الهيئة» ضمن مبادرة «سقيا الإمارات» وفي إطار مشروع حفر 23 بئراً ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية على امتداد الساحل الغربي لليمن، بهدف الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض ومكافحة انتشار الكوليرا عبر توفير مياه نظيفة وخاصة للأطفال والنساء. وحضر الافتتاح سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن وسلطان عبد الله محمود مدير عام مديرية المخا وعدد من المسؤولين اليمنيين وسط سعادة كبيرة من الأهالي الذين احتشدوا بموقع الافتتاح احتفاء بهذه المناسبة.

مشاريع تنموية

وقال الكعبي إن افتتاح آبار المياه يأتي في إطار المشاريع التنموية والخدمية المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للأشقاء في اليمن ضمن مشروع حفر عدد من الآبار على امتداد الساحل الغربي لليمن لتعزيز الكميات المنتجة من المياه الصالحة للشرب، ما يسهم في دعم استقرار الأسر اليمنية في مواطنها والتخفيف من معاناتها جراء شح المياه الصالحة للشرب.

وأضاف أن عدد المستفيدين من هذا المشروع الحيوي أكثر من 21 ألف مواطن يمني في منطقتي الزهاري ويختل والقرى المحيطة بهما عبر توزيع عدد من الخزانات على مواقع مختلفة بما يضمن توفير المياه النظيفة للأسر اليمنية مجاناً للتخفيف من وطأة معاناتهم جراء الظروف الإنسانية الراهنة، مشيراً إلى أنه تم تزويد البئرين بمنظومة طاقة شمسية تتكون من 144 لوحاً لتوليد الطاقة الكهربائية لضمان استمرار توفر المياه على مدار الساعة.

من جانبه عبر مدير عام مديرية المخا عن شكره وامتنانه لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها المستمرة في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية لا سيما ما يتعلق بمشاريع تأهيل البنى التحتية في مديرية المخا والمناطق التابعة لها، مشيراً إلى أن افتتاح بئري المياه يسهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الظروف الإنسانية الصعبة، التي تواجه السكان في منطقتي الزهاري ويختل والقرى المحيطة بها إضافة إلى الأثر الصحي الإيجابي على حياتهم.

إلى ذلك سلمت «الهلال» مستشفى الدريهمي بمحافظة الحديدة شحنة من المكملات الغذائية تبلغ 33 طناً مرحلة أولى من إجمالي 200 طن تصل على دفعات، موجهة لأطفال الساحل الغربي ضمن برنامج غذائي شامل أطلقته «الهيئة» للتخفيف من معاناة اليمنيين ودعم استقرار الأسر اليمنية والحد من تفشي الأمراض المرتبطة بسوء التغذية.

وتم تسليم المكملات الغذائية بحضور سيف الظاهري ممثل هيئة الهلال الأحمر ود. عايد يفوز ناصر نائب مدير مستشفى الدريهمي وعدد من الأطباء. كما وزعت الهيئة أكثر من 800 «ناموسية» على أهالي مديرية الدريهمي والمناطق المحيطة بها ضمن جهود «الهيئة» الإنسانية في تخفيف الأعباء على الأهالي بالمناطق المحررة والحد من انتشار الأمراض المعدية.

دعم مستمر

وأكد سيف الظاهري استمرار دعم الهلال للقطاع الصحي في الساحل الغربي لليمن ورفده بالأدوية والمكملات الغذائية بما يسهم في التخفيف من النقص في خدمات الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية في بعض المناطق إضافة إلى توفير خدمات علاجية للمواطنين اليمنيين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة من خلال العيادة المتنقلة التابعة «للهيئة» والوصول إلى المناطق النائية بهدف تعزيز قدرات الأسر اليمنية على مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها.

من جانبه أكد نائب مدير مستشفى الدريهمي أن الدعم الإماراتي المستمر للقطاع الصحي في الساحل الغربي لليمن وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية أسهم في توفير خدمات علاجية مناسبة للأسر اليمنية في المديريات والمدن المحررة على امتداد الساحل الغربي، ما خفف كثيراً من معاناتهم.