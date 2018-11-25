قرقاش: التدخل السيبراني مجال آخر لنشاط طهران الشنيع في المنطقة

المصدر: دبي، المنامة - البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن محاولة إيران استهداف الانتخابات البحرينية هي مجال آخر لنشاط طهران الشنيع في المنطقة. وقال معالي الوزير قرقاش في تغريدة على «تويتر»: «مصادر بحرينية ترصد أربعين ألف رسالة إلكترونية إيرانية تقوّض الانتخابات الجارية». وعلّق على ذلك بالقول إن «التدخل السيبراني في الانتخابات الوطنية مجال آخر لنشاط طهران الشنيع في المنطقة».

وكانت مملكة البحرين اتهمت، أمس، إيران باستهداف العملية الانتخابية بأكثر من 40 ألف رسالة إلكترونية. وصرّح المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، قائلاً إنه «استكمالاً لما تم الإعلان عنه صباح (السبت) بشأن عدم صحة الرسائل المتداولة التي تلقاها مواطنون وتدعي أن أسماءهم محذوفة من كشوف الانتخابات، وفي إطار متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد عدد من أرقام الهواتف المستخدمة في بث هذه الرسائل المفبركة»، منوهاً بأن «أعمال البحث والتحري أسفرت عن تحديد من يقف وراء هذه الرسائل».

وِأوضح أن «التحريات دلت على وجود عدد من مرتكبي هذه الجرائم في مملكة البحرين والآخرين في إيران، حيث اخترقوا عدداً من الخوادم بهدف تنفيذ هذه العملية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة»، مشيراً إلى أن «أعمال الرصد والمتابعة دلت على أن إيران مصدر 40 ألف رسالة إلكترونية، استهدفت التأثير سلباً في العملية الانتخابية».