العاهل الأردني يوجّه بإجلاء جنود عراقيين إلى عمّان

المصدر: عمّان - وكالات

أعلن الجيش الأردني في بيان الليلة قبل الماضية إجلاء أربعة جنود عراقيين إلى أحد مستشفيات عمّان بعد إصابتهم بجروح بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة على الحدود بين البلدين.

وقال البيان إنه «بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود الفريحات إلى قائد سلاح الجو الملكي بإرسال طائرة إخلاء طبي لنقل أربعة جنود عراقيين تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة داخل الحدود العراقية بالقرب من معبر الكرامة طريبيل بين البلدين وذلك لخطورة إصاباتهم». وأضاف إنه «جرى إخلاء الجنود من المعبر الحدودي إلى مدينة الحسين الطبية في عمّان بعد أن قدمت الإسعافات اللازمة لهم داخل المعبر».

ونقل البيان عن مصادر طبية أردنية في مدينة الحسين الطبية قولها إن الفرق الطبية من مختلف الاختصاصات في قسم الطوارئ قامت بتقديم كل الإسعافات وتحويل ثلاث إصابات إلى غرف العمليات لإجراء كافة المداخلات الجراحية اللازمة لهم وتم تحويل الحالة الرابعة إلى قسم الجراحة وحالته مستقرة.

وأوضحت تلك المصادر أن بعض الحالات تعرضت لإصابات بليغة ونزيف حاد وبتر في الأطراف السفلية.