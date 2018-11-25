تدخل

في اعتراف صريح للتدخل والدعم العسكري الذي تقدمه إيران إلى ميليشيا الحوثي، ما يزيد من معاناة الشعب اليمني، ويطيل أمد الحرب، أقام الحرس الثوري مؤتمراً لدعم تلك الميليشيا، في العاصمة الإيرانية طهران، الخميس الماضي.واعترف الحرس الثوري الإيراني خلال المؤتمر الذي حضره ممثلين عن الميليشيا بتقديم بلده المال والسلاح للحوثيين. عواصم - وكالات

20

لقي 20 عنصراً حوثياً مصرعهم وأصيب آخرون بجروح مختلفة أثناء محاولتهم التسلل إلى تبة الشهيد في ميمنة جبهة قانية بمحافظة البيضاء. وأوضح قائد اللواء 117 مشاه العميد صالح العرادي لوكالة الأنباء اليمنية أن قوات الجيش تصدت لمحاولة تسلل الميليشيا الحوثية إلى تبة الشهيد ما أسفر عن مقتل 20 عنصراً حوثياً بينهم قيادات وتكبيدها خسائر مادية كبيرة. وأشاد العرادي باليقظة العالية لأبطال الجيش الوطني، مثمناً الدور الفاعل لطيران التحالف العربي في إسناد الجيش الوطني في معركته ضد ميليشيا الحوثي. البيضاء - سبأنت

قصف

في ظل عملياتها الإجرامية وإنتهاكاتها الإنسانية تواصل ميليشيا الحوثي قصف منازل المدنيين في حي منظر الواقع في مديرية الحَوَك جنوبي الحديدة .واستهدفت الميليشيا عدداً من المنازل بقذائف الهاون وبشكل عشوائي ، حيث تم تدمير بعض المنازل ولحقت أضراراً بالغة بالمنازل الأخرى .وتحدث عدد من سكان حي منظر عن تشريد عشرات الأسر نتيجة القصف العشوائي الذي تقوم به ميليشيا الحوثي على المنازل والمساجد والمتاجر والأسواق العامة .وسقط عشرات المدنيين من النساء والأطفال والمُسنّين ضحايا القصف الهمجي الذي تشنه مليشيات الحوثي على الأحياء السكنية المكتضة بالسكان . الحديدة - وكالات