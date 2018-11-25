المصدر: طرابلس - وكالات

أكدت المنظمة الدولية للهجرة إعادة أكثر من 15 ألف مهاجر من ليبيا خلال العام الجاري، في إطار برنامج «العودة الطوعية» الذي تديره المنظمة بدعم الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المنظمة في تدوينه نشرتها عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك) أن المهاجرين الذين تم إعادتهم ينتمون إلى 32 دولة في آسيا وأفريقيا، بحسب المنظمة، مؤكدة أن عملية إعادة المهاجرين «تمت بدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي».

ورحّلت المنظمة الدولية للهجرة نحو 20 ألف مهاجر غير شرعي العام الماضي في إطار برنامج «العودة الطوعية»، وعبرت عن أملها رفع العدد إلى 30 ألفاً العام الجاري.

وفي أواخر العام الماضي سرّعت المنظمة وتيرة عمليات الترحيل بعد تقارير يظهر مهاجرين أفارقة يتم بيعهم كالعبيد قرب طرابلس.