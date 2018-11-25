المصدر: باريس - د.ب.أ

أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان أن تبادلاً للمحتجزين حصل أمس في شمال سوريا بين النظام السوري وفصائل معارضة مدعومة من تركيا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه: «جرى إطلاق سراح 10 أشخاص من أسرى قوات النظام والمسلحين الموالين لها، ومخطوفين لدى الفصائل العاملة في حلب، مقابل إفراج قوات النظام عن 10 معتقلين في سجونه». أنقرة - وكالات

10

أعلن ممثلو الادعاء في باريس أن محكمة فرنسية أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات ضد فرنسي سافر إلى سوريا وانضم إلى تنظيم داعش. ووجدت محكمة الجنايات في باريس أن محمد رضا وهراني مذنب بالسفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش، وخضوعه للتدريب العسكري والديني،وتبين للمحكمة أيضاً أن وهراني سافر إلى لبنان بنية تنفيذ هجوم انتحاري.