مرشّح جديد لشغل حقيبة الدفاع في العراق

المصدر: بغداد - البيان

قدم زعيم القائمة الوطنية العراقية إياد علاوي، إلى رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، مرشحاً جديداً لشغل حقيبة الدفاع.

وقال مصدر نيابي، إن قائمة علاوي، رشحت وزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب، لشغل حقيبة الدفاع، في حكومة عبدالمهدي، إلى جانب المرشح السابق فيصل فنر الجربا.

وأضاف المصدر، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن كتلة الوطنية، سلمت عبدالمهدي، قائمة مرشحيها النهائية، لمنصب وزير الدفاع، وتضم اسمي النقيب والجربا، موضحاً أن الكتلة تركت لرئيس الحكومة، حرية اختيار أحدهما.

وأوضح المصدر، أن حظوظ رئيس البرلمان السابق، سليم الجبوري، في شغل المنصب، تراجعت بشدة، في ظل اعتراضات نيابية متزايدة عليه، مشيراً إلى أن قائمة علاوي متمسكة بالجربا، لكن الخيار سيكون لرئيس الوزراء. إلى ذلك،رفع مجلس النواب العراقي جلسته التي عقدت أمس، بعد تأجيله التصويت على القضاة المرشحين لمحكمة التمييز، فيما قرر أن تكون الجلسة المقبلة، التي لم يحدد موعدها بعد، لإكمال الكابينة الوزارية.

وقال مصدر برلماني، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رفع جلسته، بعد أن ناقش عدداً من المواضيع، بينها تأجيل التصويت على القضاة المرشحين لمحكمة التمييز الاتحادية.