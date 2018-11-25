حراك مصري لإنجاح المصالحة

المصدر: الأرض المحتلة، القاهرة - وكالات

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أمس، عن أمله في نجاح محادثات ترعاها مصر بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وقال الحمد الله، للصحافيين في الضفة الغربية: «نأمل أن تتكلل جهود الوفود الموجودة في مصر، بالنجاح وتطوى صفحة الانقسام وتحقق الوحدة الوطنية». وأضاف أن « غزة جزء مهم من الوطن ولا دولة بدونها أو فيها، ويجب إفشال مخطط إسرائيل بتشجيع أميركا بتمزيق وحدة الأرض الفلسطينية، وتدمير حل الدولتين».

يأتي ذلك بعد أن أعلنت حركة فتح أن وفداً يضم القادة البارزين فيها عزام الأحمد وحسين الشيخ واللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة الفلسطينية، سيصل القاهرة اليوم الأحد، لإجراء مشاورات.

وأمس قالت مصادر في حماس إن وفدها الذي وصل الأربعاء الماضي، لمصر «أنهى مباحثاته».

إدانة

في سياق آخر، أدانت جامعة الدول العربية، بشدة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير شؤون القدس، عدنان الحسيني، ومحافظ القدس عدنان غيث، بمنع حركتهما وحرمانهما من الحق في السفر، وحظر التواصل مع عدد من الشخصيات الفلسطينية.وفي تصريح للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، سعيد أبو علي، أمس، دعا المجتمع الدولي للتحرك لتحميل إسرائيل مسؤولية هذا القرار المجحف الذي يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني، مضيفاً أن فرض منع السفر بحد ذاته هو جريمة لا يقدم عليها سوى الاحتلال.