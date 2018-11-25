مي آل خليفة: المملكة تعيش أبهى عصورها

المصدر: المنامة - البيان

أكدت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، مي بنت محمد آل خليفة، أنّ المملكة تعوّل على الثقافة والبنية التحتية لجذب السياحة. وأوضحت آل خليفة أنّ العام 2018 يشهد افتتاح مشروع مركز زوار طريق اللؤلؤ الذي يؤسس لسياحة مستدامة، مشيرة إلى أنّ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى سيفتتح المركز الأربعاء المقبل. ولفتت إلى أنّ مملكة البحرين تذخر بمقومات سياحية ومواقع تستحق التطوير، والعمل على أن تستوفي الشروط المطلوبة لإدراجها على قوائم التراث الإنساني العالمي، لافتة إلى أنّ المملكة تعيش في عهد الملك حمد بن عيسى أبهى عصورها بما تحقّق من إنجازات في التراث الوطني، وعلى رأسها اختيار مدينة المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية 2018.

وكشفت آل خليفة عن أنّ مشروع طريق اللؤلؤ سيكتمل أواخر العام 2019، وستتم المشاركة في معرض إكسبو دبي 2020. ولفتت إلى إعداد برنامج متكامل في العام المقبل الذي سيكون عاماً مميزاً للسياحة والثقافة في المملكة، والذي يصادف العيد الـ 20 لجلوس الملك حمد بن عيسى على العرش. وأضافت أنّ هوية المملكة مميزة وتستحق إبرازها والاحتفاء بها، وتأسيس بنية تحتية والمحافظة على الهوية، لافتة إلى الإنجازات التي تحقّقت مع بدء المشروع الإصلاحي في المملكة في العام 2008.