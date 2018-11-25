الخطوط الجوية الكويتية تكذب الإعلام القطري وتشكر مطار دبي

المصدر: الكويت - وكالات

كذبت الخطوط الجوية الكويتية الإشاعات التي تناولتها وسائل إعلام قطرية بشأن عدم السماح لراكبين قطريين بدخول مطار دبي وصلا على متن رحلة قادمة من مومبي الهندية ولم تتمكن من الهبوط في مطار الكويت بسبب الأحوال الجوية السيئة.

مؤكدة أن الراكبين القطريين تمت استضافتهما وجميع ركاب الرحلة المعنية في فندق بالمطار إلى حين موعد مغادرة الرحلة إلى الكويت وأعربت الخطوط الكويتية عن شكرها لسلطات مطار دبي.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية في تغريدة: «تود الخطوط الجوية الكويتية التوضيح بشأن ما تم تداوله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الرحلة رقم 302 المقرر وصولها إلى الكويت قادمة من مومبي بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، والتي تم تحويلها إلى مطار دبي بسبب إغلاق حركة الوصول والإقلاع في مطار الكويت الدولي نتيجة للأحوال الجوية في ذلك اليوم».

وتابعت: «كان على متن الرحلة راكب وراكبة يحملان الجنسية القطرية، وبحسب سياسة الخطوط الجوية الكويتية فقد تم استضافة ركاب هذه الرحلة، ومن ضمنهم الراكب والراكبة القطريان المذكوران في فندق المطار في دبي إلى حين موعد مغادرة الرحلة إلى الكويت».

وأوضحت الخطوط الكويتية أن الطائرة أكملت رحلتها إلى الكويت بتاريخ 15 نوفمبر الجاري، وعلى متنها الراكبان القطريان، ومن ثم سافرا إلى الدوحة على متن رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 617 بتاريخ 16 نوفمبر الجاري.

وأضافت في تغريدتها أنها تتقدم الخطوط الجوية الكويتية بالشكر لمطار دبي على حسن تعامله الكريم مع كافة ركاب الرحلة المذكورة». يشار إلى أن العديد من الدول أعلنت مقاطعتها لقطر في يونيو 2017، بسبب دعمها للإرهاب وزعزعتها لاستقرار المنطقة.