الإمارات: تحصين البحرين بالوعي الوطني نجاح لنا جميعاً

المصدر: المنامة - أنس مأمون، إبراهيم النهام

حققت نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين رقماً قياسياً تاريخياً، إذ بلغت 67 % بعد إغلاق صناديق الاقتراع مساء أمس.

وأكّد وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة أنّ النسبة هي الأعلى في تاريخ البحرين، وتعكس التوافق بين الجميع على السير في طريق الإصلاح.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على «تويتر» إن «البحرين الشقيقة، حكومة وشعباً، تعزز نهجها الدستوري والمؤسسي عبر نجاح العملية الانتخابية، نسبة المشاركة العالية والوعي الوطني بأهمية الاستقرار ورفض التدخل الخارجي يحصن البحرين ويعززها، ونجاح البحرين نجاح لنا وللخليج العربي الذي نريده».

وأضاف أن «التدخل السيبراني في الانتخابات الوطنية مجال آخر لنشاط طهران الشنيع في المنطقة».

وأوضحت وزارة الداخلية البحرينية أنه تم التواصل مع لجنة الانتخابات بشأن 41 ألف رسالة مزورة تدعو الشخص المعني لعدم الذهاب لمركز الانتخاب بزعم أن اسمه محذوف، ومصدرها إيران وحسابات تابعة لها داخل البحرين.