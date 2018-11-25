الخرطوم تطلب دعماً أوروبياً لتخفيف ديونها

المصدر: بروكسل - وكالات

طالب وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، الاتحاد الأوروبي ببذل جهود لتخفيف ديون السودان الخارجية، التي تجاوزت الـ50 مليار دولار، وفق آخر إحصائية رسمية.

والتقى الدرديري في بروكسل، أمس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بحضور مسؤول العمل الخارجي كون فارفاك، ومسؤول ملف الهجرة بالقرن الأفريقي هانز إسترسبول، وذلك ضمن جولة أوروبية للوزير السوداني.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن اللقاء تناول علاقات الخرطوم بالاتحاد الأوروبي في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

وذكر البيان أن موغيريني أشادت بدور السودان في تسوية النزاع بدولة جنوب السودان، وتقريب هوة الخلاف بين فرقاء أفريقيا الوسطى، كما أثنت على جهود الخرطوم في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة شبكات تهريب البشر والاستقرار في ليبيا.