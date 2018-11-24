67% نسبة التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية بالبحرين

المصدر: وام

أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية والبلدية 2018، أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات 2018 بلغت 67 بالمائة، وهي أعلى نسبة تصويت في تاريخ الانتخابات بالبحرين.

وأشاد وزير العدل بالإقبال الكبير والمشرف للشعب البحريني على إنجاح العملية الديمقراطية التي شهدتها مملكة البحرين اليوم انطلاقا من حسهم الوطني ووعيهم بأهمية ممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار ممثليهم في مجلس النواب والمجالس البلدية للسنوات الأربع القادمة.

وتقدم خالد بن علي آل خليفة بأسمى آيات التهاني والتبريكات للملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين وإلى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء وإلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب البحريني، وإلى كل من ساهم في نجاح العملية الانتخابات من السلطة القضائية واللجنة التنفيذية للانتخابات وجميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.