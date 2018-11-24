قرقاش: زيارة محمد بن زايد إلى الأردن وفرنسا تؤكد متانة العلاقات مع البلدين

المصدر: البيان الالكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الأردن وفرنسا تؤكد متانة العلاقات مع البلدين وتعزيز التعاون المتين والراسخ مع الأشقاء والأصدقاء.

قال قرقاش على حسابه في "توتير" : "نعود إلى زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى الأردن وفرنسا، فمنها تأكيد لمتانة العلاقة مع البلدين، وتعزيز لتعاون متين وراسخ مع الأشقاء والأصدقاء. فالأردن بلد أساسي في معادلة الاستقرار والنهج العقلاني في عالمنا العربي".

وأضاف: "أما في فرنسا فالعلاقات المتينة عبر عقود زادت مع رصيد الانسجام الشخصي والاستراتيجي بين سموه وبين الرئيس إمانويل ماكرون، والتطابق في وجهات النظر حول تحديات المنطقة شكل إضافة كبيرة إلى مجالات التعاون العديدة بين البلدين. وتوقعوا المزيد من علاقتنا مع باريس".