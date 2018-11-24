الشرعية تواصل تقدمها في صعدة

المصدر: دبي، عدن ـــ البيان، وكالات

جددت الإمارات دعمها مباحثات السويد لإيجاد حل سياسي في اليمن، ورحّب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، بتوافق الآراء المتزايد من أجل دعم المحادثات بشكل بنّاء، مؤكداً أن أفضل طريق للمضي قدماً نحو عملية سياسية مستدامة في اليمن هو بدعم محادثات السويد، والجهود التي يقوم بها في هذا الإطار المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث.

في الأثناء، قام المبعوث الأممي بزيارة للحديدة، اقتصرت على الميناء فقط، حيث منعته الميليشيا من زيارة المدينة، التي حوّلها الحوثيون إلى ثكنة عسكرية. وكشف غريفيث أن الأمم المتحدة تقوم بمفاوضات مع الأطراف المعنيّة للقيام بدور رئيس في ميناء الحديدة.

ميدانياً، حققت قوات الجيش الوطني تقدماً كبيراً في صعدة، وتمكنت من السيطرة على تبة رمدان وحصن «باقم» والقرى المحيطة به بشكل كامل بعد معارك عنيفة مع الميليشيا، في وقت قُتل العشرات من مسلحي الحوثي وجرح وأسر آخرون، في عمليات هجومية للجيش اليمني بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، في جبهة الراهدة بين لحج وتعز، بينما اعترضت دفاعات التحالف العربي صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا باتجاه مأرب.

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