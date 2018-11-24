وزير الأوقاف المصري: الإسلام فن صناعة الحياة لا صناعة الموت

المصدر: القاهرة - وكالات

شدد وزير الأوقاف المصري د. محمد مختار جمعة على أن الإسلام رسالة لصناعة الحياة لا الموت، موجهاً تحياته للقوات المسلحة المصرية والشرطة التي تحارب الإرهاب في سيناء.

وقال الوزير خلال زيارته قرية الروضة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء في الذكرى الأولى لمذبحة مسجد الروضة: «من هنا، من شمال سيناء الأرض الطيبة المباركة، أرض السلام، أرض العزة والكرامة والنصر، أرض الرجال العظماء الذين رووا ترابها الندي بدمائهم العطرة الزكية، الذين نذروا أنفسهم لله، فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، نؤكد أن الإسلام هو فن صناعة الحياة لا الموت، وقال إن دورنا أن نعمر الدنيا بالدِّين، لا أن نخربها باسم الدين، فالأديان جاءت للبناء لا الهدم، لتحقيق سلام الإنسانية لا إبادتها، لسعادة البشرية لا لشقائها.