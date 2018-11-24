23 قتيلاً بسيول مـدمّـرة في العـراق

المصدر: عواصم - وكالات

لقي 23 شخصاً حتفهم وشردت مئات العائلات من جراء السيول التي ضربت مناطق مختلفة في العراق أمس، بينما هطلت أمطار غزيرة في مصر، ما تسبب في إرباك الملاحة في البحرين المتوسط والأحمر.

واجتاحت موجة سيول ضخمة مناطق متفرقة من العراق منذ ساعات الصباح الأولى، أسفرت عن وقوع 20 جريحاً، إضافة إلى حصيلة القتلى، وفقدان ثلاثة من قوات البيشمركة الكردية، وتجريف الأراضي الزراعية وسقوط عدد من المنازل والأبنية.

وقالت مصادر إن سبعة أشخاص غالبيتهم من الأطفال لقوا حتفهم من جراء السيول التي اجتاحت قرية الحورية التابعة لقضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين على خلفية أمطار غزيرة هطلت فجراً، حيث أحاطت المياه بالمنازل وغرقت المزارع، وأوضحت أن مياه الأمطار والسيول أغرقت 800 منزل وقطعت التيار الكهربائي ودمرت طرق المواصلات.

وأضافت أن قوات من الجيش والشرطة وفرق الدفاع المدني هرعت إلى أماكن السيول في قضاء الشرقاط لإنقاذ الأهالي الذين أجبرتهم السيول على البقاء في الطابق العلوي وأسطح منازلهم بعد أن ألحقت السيول أضراراً كبيرة بممتلكاتهم باستخدام جهد الشرطة النهرية وفرق الدفاع المدني.

وذكرت المصادر أن ثلاثة من عناصر قوات البيشمركة فقدوا على خلفية سيول جرفت أحد مقار قوات البيشمركة في شمالي منطقة التون كبري في محافظة كركوك بعد موجة أمطار غزيرة هطلت فجراً.

أعيرة نارية

وأشارت إلى أن قوات البيشمركة أطلقت أعيرة نارية في الهواء للاستغاثة وإنقاذهم، حيث سارعت قوات الشرطة الاتحادية المنتشرة في محيط المنطقة وفرق الدفاع المدني لتقديم العون لهم بعد أن جرفت السيول المقر بشكل كامل.

وأشارت المصادر إلى أن امرأة وابنها لقيا حتفهما إثر انهيار منزلهم في محافظة الناصرية جنوبي البلاد على خلفية سقوط أمطار غزيرة أدت أيضاً إلى إغراق الشوارع والأزقة، فيما طالبت الأجهزة الطبية والأمنية سكان المنازل القديمة بمغادرتها فوراً تحسباً من انهيارها بسبب استمرار غزارة الأمطار، وذكرت أن إحدى المدارس انهارت بمحافظة المثنى جنوب غربي العراق نتيجة غزارة الأمطار من دون قوع إصابات، حيث تضم خمسة صفوف دراسية تم تشييدها في سبعينيات القرن الماضي.

اضطرابات ملاحية

وفي مصر، شهدت عدة محافظات،تساقط أمطار غزيرة، فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية حدوث اضطرابات بحركة الملاحة في البحرين المتوسط والأحمر. وقالت وسائل إعلام رسمية إن محافظتي القاهرة والجيزة شهدتا تساقطاً كثيفاً للأمطار، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتكاثر الغيوم.

خطة طوارئ

أما في المملكة العربية السعودية، فهطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على العاصمة الرياض، فيما طبقت إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة أمس خطة الطوارئ والأمطار المعدة مسبقاً، حيث تضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازياً بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه تحذيراً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يفيد بهطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية.

خلية أزمة

وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي فوراً بتشكيل خلية أزمة من قيادة عمليات صلاح الدين وكافة التشكيلات المدنية في الحكومة المحلية مدعومة بالمروحيات والآليات الثقيلة للتدخل الفوري والإشراف المباشر على عمليات الإنقاذ لتقليل الخسائر البشرية والمادية وتعزيز الدفاعات ضد الزيادة المتوقعة في مناسيب المياه.