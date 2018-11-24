بارزاني يسعى لعودة البشمركة إلى كركوك

المصدر: بغداد- البيان

كشف مصدر سياسي مطلع، عن أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني طالب خلال زيارته الى بغداد بعودة البشمركة إلى كركوك وقال المصدر، إن «من أهم الملفات التي بُحثت بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني هو ملف تشكيل الحكومة وحصة الأكراد فيها، فضلاً عن الملفات العالقة بين بغداد وأربيل». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «بارزاني ركز على موضوع عودة البشمركة إلى كركوك»، مشيرا إلى أنه «يعتبر أن عودة البشمركة بنسبة معينة ستقلل من حدة الخلاف وتسهل من حل الأزمات العالقة بين الجانبين».

وتابع إلى أنّ «الطرفين متقاربان في وجهتي نظريهما تجاه حل الأزمات بين بغداد وأربيل»، موضحا أن «الاجتماع كان متميزاً، بما يؤشر إلى صفحة جديدة من العلاقات المشتركة».

من جهة أخرى التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، مع بارزاني في النجف. وقالت وسائل إعلام محلية، أن المباحثات تركزت حول مشاركة الأكراد في الحكومة.

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الى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، عن قتل أحد القيادات المهمة في تنظيم «داعش»، فيما يتابع وفد عسكري عراقي كبير يقوده رئيس أركان الجيش الفريق عثمان الغانمي، الأوضاع الأمنية فيها، وذلك أعقاب تحذيرات، من خطر الإرهاب والفساد في مدينة الموصل، مركز المحافظة، التي تعد ثاني أكبر المدن العراقية.

وتشير زيارة الوفد إلى الأهمية التي باتت توليها القيادة العسكرية لما يجري في الموصل ومحافظة نينوى عموماً، إثر تزايد نذر عودة نشاط داعش في المنطقة.