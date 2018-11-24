المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن الجيش الأميركي مقتل ستة من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية في الصومال في ضربتين جويتين شنهما على أهداف قرب بلدة في ولاية جلمدج شمال شرقي مقديشو.

وأضاف أنه تم تدمير مخبأ للأسلحة في غارة جوية ثانية، وقتل 37 إرهابياً في ضربتين جويتين أخريين هذا الأسبوع. وكثفت الولايات المتحدة عملياتها في الصومال بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من قواعد الاشتباك.

ونفذت الولايات المتحدة 24 ضربة جوية، العام الجاري، ضد حركة الشباب. وتدعم القوات الأميركية في الصومال الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة ضد حركة الشباب الإرهابية، التي فقدت السيطرة على معظم بلدات ومدن الصومال بعد طردها من مقديشو عام 2011.