إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري

المصدر: الجزائر-د.ب.أ

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن إرهابياً سلم نفسه، للسلطات العسكرية بولاية أدرار جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي أمس، أن الأمر يتعلق بالإرهابي حمو صالح عبدالرحمن المدعو «عبدالوهاب»، الذي ضبط بحوزته رشاش من نوع كلاشنيكوف، وخزنة ذخيرة بالإضافة إلى كمية من الذخيرة. ولفت ذات المصدر إلى أن المعني التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009. ومن جهة أخرى، دمرت مفرزة للجيش مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على 15 قنبلة تقليدية الصنع، و8 بنادق صيد، إثر دورية بحث وتفتيش بمنطقة رأس بورقاش بولاية سكيكدة شرقي الجزائر.

من جهة أخرى نجحت مفارز الجيش الجزائري في عمليات متفرقة من تدمير 10 مخابئ للإرهابيين وقنبلتين تقليديتي الصنع في ثلاث ولايات شرقية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أنه في إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت مفارز للجيش الشعبي خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من باتنة وسكيكدة وميلة، من كشف وتدمير عشرة مخابئ للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليديتي الصنع ونظارة ميدان وأغراض أخرى.