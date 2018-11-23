انطلاق الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين غداً

المصدر: وام

تبدأ مراكز الاقتراع بالبحرين غدا "السبت" في استقبال 365 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم في مجلس النواب والمجالس البلدية.

وأكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية والبلدية 2018، اكتمال كافة الاستعدادات للعرس الديمقراطي الخامس في تاريخ المملكة الحديث، مشيرا إلى أن السلطة القضائية هي التي تشرف على سلامة الانتخابات مع اللجنة التنفيذية هيئة التشريع والإفتاء والقانوني التي تعد جهازا مستقلا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش افتتاح المركز الإعلامي للانتخابات النيابية والبلدية 2018 بفندق شيرتوان المنامة بحضور الدكتور علي بن محمد الرميحي، وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين والمستشار نواف عبدالله حمزة، رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات 2018.

وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن التفاعل الشعبي الكبير مع الانتخابات يعكس الحس الوطني الإيجابي لأبناء البحرين وحرصهم على المشاركة في العمل الوطني من خلال الانتخاب الحر المباشر والنزيه لمن يمثلهم ويعبر عن آرائهم ومساهمتهم في العمل السياسي في محطة جديد من محطات العمل والبناء والتحديث والمشاركة السياسية.

وأوضح أن الكتلة الانتخابية بلغت أكثر من 365 ألف ناخب يمثلون 40 دائرة انتخابية ووصل عدد المرشحين للانتخابات 430 مرشحا ويعد رقما قياسيا يؤكد اقبال الشعب البحريني وانفتاحه على التغير والمشاركة السياسية بينما بلغ إجمالي المرشحات 47 سيدة و7 جمعيات سياسية تشارك في الانتخابات في 54 لجنة للاقتراع والفرز في محافظات المملكة الأربع.

بدوره أشار وزير شؤون الإعلام إلى أن انتخابات 2018 هي خطوة في المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، مؤكدا أن هناك خطة إعلامية شاملة لابراز هذا العرس الانتخابي الديمقراطي من خلال تسخير أكثر من 500 شخص من الكوادر الإعلامية الوطنية في وزارة شؤون الإعلام لتسهيل عمل أكثر من 120 صحفيا يتواجدون في البحرين لتغطية الانتخابات يمثلون 20 وكالة عربية وأجنبية و40 صحيفة و20 قناة تلفزيونية.

من جانبه، قال المستشار نواف حمزة "إن مملكة البحرين تمتلك خبرات تراكمية مميزة في تنظيم الانتخابات على كافة المستويات القانونية والفنية، وهذا يجعلنا متفائلين بنجاح التجربة الخامسة في ظل الاستعدادات المبكرة لانتخابات 2018 والتي بدأت في مارس الماضي من خلال تشكيل اللجان الفنية والإدارية وتوفير كافة أشكال الدعم اللوجستي ".