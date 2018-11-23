أبو الغيط : أي نظام إقليمي جديد لن ينجح دون حل القضية الفلسطينية

المصدر: وام

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن أي نظام إقليمي جديد لن ينجح بدون حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال مشاركته متحدثاً رئيسياً في الجلسة الرئيسية لمنتدى "حوارات المتوسط" الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما والتي عقدت تحت عنوان " السعي للهيمنة الإقليمية: كيفية تجنب التصعيد".

و نوه أبو الغيط في مداخلته خلال الجلسة إلى أن أي حديث حول تبني نظام إقليمي جديد في منطقة الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية يجب أن يسبقه تشخيص دقيق للوضع الحالي فيها خاصة وأنها تعرضت لهزة عير مسبوقة في عام 2011 أدت إلى وجود حالة من الفراغ الذي استغلته قوى غير عربية للتدخل في الشؤون العربية وخلق الفوضى في الكثير من الأحيان في بعض الدول العربية.

وأشار الأمين العام للجامعة إلى أن هناك أفكاراً كثيرةً تطرح حالياً حول كيفية بناء نظام إقليمي جديد وأنه لا يجد ما يمنع من الانفتاح على مناقشة هذه الأفكار لكن مع ضرورة أن تلتزم القوى الإقليمية غير العربية التزاماً كاملاً بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.

وقال إن المنطقة الممتدة من الخليج العربي شرقاً إلى المحيط الأطلنطي غربا منطقة جوهرها وقلبها عربي وبالتالي فإن أية منظومة إقليمية يجب أن تنطلق وتتأسس على هذه الحقيقة.