الإمارات تشارك في اجتماعات وزراء العدل العرب بالخرطوم

المصدر: الخرطوم - وام

شاركت الإمارات في اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب بالعاصمة السودانية الخرطوم، بوفد يترأسه معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل.

وشهد الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أمس، الرئيس السوداني عمر البشير، بحضور وزراء العدل العرب، ومحمد الأمين ولد أكيك، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ود. مشعل بن فهد، رئيس البرلمان العربي، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين السودانيين، إلى جانب السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الخرطوم.

وكان معالي سلطان سعيد البادي شارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، ورحب معاليه في كلمته التي ألقاها في بداية الجلسة بحضور عمر البشير، رئيس جمهورية السودان، وسلّم معاليه رئاسة الدورة الحالية لمعالي د. محمد أحمد سالم، وزير العدل السوداني، متمنياً التوفيق لأعمال هذا الاجتماع. وبدوره، توجّه وزير العدل السوداني بالشكر لدولة الإمارات على ترؤسها الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس

ويناقش الوزراء عدداً من الموضوعات المهمة ومشروعات قوانين متعلقة بتوحيد وتكامل التشريعات بين دول المجلس، من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والبند الخاص بتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية للاجئين، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وموضوعات أخرى معروضة على جدول الأعمال.

ويضم وفـد وزارة العدل المشـارك فـي الاجتماعات القاضي محمد حمـد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام الاتحادي، والمستشار سلطان راشد المطروشـي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة.