الجزائر تطلب اجتماعاً لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي

المصدر: الجزائر ـ أ.ف.ب

تقدمت الجزائر بطلب عقد اجتماع لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، وهو الأول منذ سنتين، بهدف «إعادة بعث» المنظمة المشلولة بسبب خلافات الجزائر والرباط، بحسب بيان صدر أمس.

وكان العاهل المغربي محمد السادس دعا الجزائر، في 6 نوفمبر، إلى «حوار مباشر» من خلال «إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور»، على أن تقدّم الجارة «مقترحات ومبادرات».

وأعلنت الجزائر، التي لم تردّ بشكل رسمي على العرض المغربي، أنها «أخطرت رسمياً الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش» من أجل تنظيم «اجتماع مجلس وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن»، بحسب بيان للخارجية الجزائرية.

وأضاف البيان أن «هذه المبادرة تندرج ضمن القناعة الراسخة للجزائر التي أعربت في عديد المرات عن ضرورة الدفع بمسار الصرح المغاربي وبعث مؤسساته». وأشارت الخارجية إلى أن «بعث اجتماعات مجلس الوزراء، بمبادرة من الجزائر، قد يؤدي إلى تنشيط المكونات الأخرى للاتحاد».

كما أنها تأتي «امتداداً لتوصيات القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الإفريقي بإثيوبيا حول الإصلاح المؤسساتي ودور المجموعات الاقتصادية الإقليمية في مسار اندماج الدول الإفريقية». وهي المرة الأولى التي ترد فيها الجزائر ولو بطريقة غير مباشرة على مبادرة العاهل المغربي، محمد السادس، الذي دعا إلى استحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور بين بلده والجزائر.