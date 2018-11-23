الاحتلال يحذّر الإسرائيليين من ترويج صور «متسللي غزة»

المصدر: الأرض المحتلة - وكالات

حذّر جيش الاحتلال، أمس، وسائل الإعلام الإسرائيلية، ومواقع التواصل، من نشر وتداول صور لأفراد قوة إسرائيلية خاصة اشتبكت مع عناصر من «حماس» في الحادي عشر من الشهر الحالي في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان: «نطالبكم بالامتناع عن نشر الصور أو المعلومات الشخصية التي نشرتها حماس، لأن المشاركة بهذه الصور من شأنها أن تعرّض حياة أشخاص للخطر وتضر بأمن (إسرائيل)..».

وكانت «حماس» قد نشرت صوراً لثمانية أشخاص بأشكال مختلفة، وكتبت تحت الصور «مطلوبون»، ودعت «أبناء الشعب الفلسطيني إلى الإدلاء بأي معلومات عنهم». وقالت، في بيان، إنه «في إطار التحقيقات المستمرة، نقف اليوم مع أبناء شعبنا في محطة نكشف من خلالها الصور الشخصية لعدد من أفراد قوة العدو الخاصة، وصور المركبة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة» دون مزيد من التفاصيل.

وقالت «حماس»، في البيان، إنها «تمكنت من الوصول إلى مراحل متقدمة في كشف خيوط العملية الخاصة والخطيرة التي باشرت قوة صهيونية خاصة بتنفيذها، وتم اكتشافها مساء الأحد الحادي عشر من الشهر الجاري، وسنكشف باقي خيوط العملية الفاشلة قريباً».

وتضمنت هذه الصور صورة ليلية لشاحنة متوسطة النقل، وأخرى لباص نقل صغير.