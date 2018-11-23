لبنان.. احتجاجات في ذكرى عيد الاستقلال

المصدر: Ⅶ بيروت - وكالات

شارك مئات المواطنين والناشطين اللبنانيين، أمس، بمسيرة في بيروت، احتجاجاً على الأوضاع التي وصلت إليها البلاد من الفساد والتعطيل الحكومي، والتلوث والأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وتزامنت التظاهرة، التي حملت شعار: «استقلالنا عن استغلالكم»، مع الاحتفالات الرسمية بذكرى عيد الاستقلال اللبناني عن الانتداب الفرنسي. ورفعت شعارات خلال التظاهرة، تناولت ملف الكهرباء والمياه والضمان الاجتماعي والبطالة.

وحمل شبان وشابات لافتات كُتب عليها «36 مليار دولار دفعت للكهرباء أعادتنا إلى ضوء الشموع»، و«كفى دفع فواتير بسبب فسادكم»، و«يكفي كذب، الطبقة السياسية غير صادقة وتهوى المحاصصة»، متهمين الطبقة السياسية بالفساد، وأنّها لا تملك الأهلية للحكم الصالح، مع تكدس ملفات الفساد والفضائح السياسية والمالية.

وأعرب المشاركون عن غضبهم من طريقة تعاطي القوى السياسية مع ملف تشكيل الحكومة، ومع قضايا المواطنين اليومية والملحة. يذكر أن طوفان شوارع بيروت بمياه الصرف الصحي، الأسبوع الماضي، أشعل موجة غضب شعبية عارمة، بعد كشف شبهات فساد ومحسوبيات أسهمت بانفجار مياه المجاري في شوارع عدة من العاصمة. وأقفلت طرقات بيروت ومداخلها بالكامل الأسبوع الماضي لساعات بسبب تدريبات للجيش اللبناني للعرض العسكري، الذي أقيم بذكرى الاستقلال، ما أثار حفيظة الكثير من اللبنانيين.