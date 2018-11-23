المصدر: مأرب- وكالات

التقى محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، أمس، فريق «اليونيسف»، الذي يزور المحافظة حالياً برئاسة المدير الميداني لمكتب صنعاء وليد نعمان لتقييم الأنشطة، التي تمولها المنظمة في المحافظة وخطط الأنشطة التي ستمولها للعام المقبل، حيث استمع المحافظ من فريق اليونيسيف إلى شرح عن طبيعة الزيارة ونتائج اللقاءات التقييمية، التي قام بها الفريق مع عدد من المكاتب التنفيذية الشركاء مع منظمة اليونيسيف في تنفيذ العديد من الأنشطة.

وقدم فريق اليونيسيف شرحاً عن نتائج زيارتهم التقييمية إلى عدد من مخيمات النازحين في المحافظة وخاصة مخيم الجفينة، الذي توسع بشكل أكبر بين زيارتهم الأولى قبل أشهر وزيارتهم الحالية وحاجة النازحين فيه إلى الخدمات الأساسية والتدخلات الإنسانية العاجلة.

أشاد المحافظ العرادة بما تقدمه منظمة اليونيسيف من تدخلات إنسانية في المحافظة وتعتبر في مقدمة المنظمات الدولية التي لها أثر في الميدان على مستوى المحافظة، مشدداً على ضرورة توسيع وتطوير علاقات التعاون بين السلطة المحلية ومنظمة اليونيسيف، بما يعزز أداءها وتوسيع أنشطتها وتدخلاتها الإنسانية في المحافظة التي ما زالت تستقبل النازحين والمهجرين إلى الآن والذين مثلوا تحدياً كبيراً للسلطة المحلية في المحافظة.

وأعرب المحافظ عن أمله بأن يكون لمنظمة اليونيسيف دور في دعم السلطة المحلية في تنفيذ مشروع الصرف الصحي لمدينة مأرب الممول المرحلة الأولى منه من الصندوق السعودي، وذلك من أجل توسعة المشروع وفي إطار الدعم الذي تقدمه المنظمة لجوانب الإصحاح البيئي.