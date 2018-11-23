رئيس موريتانيا لا يعتزم البقاء في السلطة بعد 2019

المصدر: نواكشوط - وكالات

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، أنه لن يترشّح مجدداً للانتخابات الرئاسية، وفقا لتقارير إعلامية نشرت، أمس. وقال ولد عبدالعزيز، في مقابلة مع الإذاعة الفرنسية، إنه لا ينوي البقاء في السلطة بعد 2019، لكنه ترك لنفسه حق دعم مرشّح جديد للسلطة، قال إنه سيدعمه كمواطن له الحق في ذلك للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونقلت صحيفة أخبار اليوم المغربية، عن ولد عبد العزيز قوله، إنه حساس إزاء مواقف الكل، مضيفاً: «هناك من يدعو للحد من الولايات الرئاسية، فأنا إذن أستمع للجميع، لكنني هنا من أجل أن أحترم الدستور ولكي أفرض احترامه». وأردف: «لن أترشح للانتخابات المقبلة لأنه من واجبي أن أحترم الدستور، الذي ينص على أنه لا يجوز لي الترشح لأكثر من ولايتين».