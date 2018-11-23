وزير يمني: انتهاكات الميليشيا بحق المنظمات الإغاثية تحتاج مواقف دولية حازمة

المصدر: عدن ـ سبأنت

أكّد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، أن استمرار انتهاكات الميليشيا الانقلابية بحق المنظمات الإغاثية الأممية والدولية بحاجة إلى مواقف دولية حازمة وصارمة، لمنعها ومحاسبتها عن كل الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا في حق العمل الإغاثي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، التي كان آخرها زراعة الألغام في مخازن برنامج الأغذية العالمي.

وأضاف فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ما أورده المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، بشأن تمركز الحوثيين في مستودعات الأغذية ونشر قناصتهم في المخازن وزراعة الألغام في عدد من مخازن البرنامج في الحديدة، تأكيد على ضرورة موقف دولي رادع لهذه الميليشيا.

وأشار فتح إلى أن تأكيد ديفيد بيزلي أن الحوثيين أكبر عائق أمام المساعدات الإنسانية في اليمن، يكشف بوضوح ما تمارسه الميليشيا الانقلابية من انتهاكات إرهابية ضد المنظمات الإغاثية الدولية، وإسهامها المباشر في تردي الوضع الإنساني في الحديدة والمحافظات غير المحررة.

وجدّد الوزير إدانة الحكومة اليمنية بأشد العبارات لكل انتهاكات الميليشيا الانقلابية بحق الأعمال الإغاثية وإعاقتها عمل المنظمات الدولية، موضحاً أن الحكومة ترحب بعمل كل المنظمات الإغاثية الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني وتعمل على تقديم كل الدعم والتسهيلات لعملها.

وأشار إلى أن الميليشيا الانقلابية سبق أن مارست عدداً من المضايقات لعمل الجهات الإغاثية في محافظة الحديدة، وقامت باقتحام مخازن برنامج الأغذية العالمي 3 مرات في مناطق متفرقة من المحافظة، وأحرقت مخازن البرنامج وأتلفت 40 ألف طن من المواد في تلك المخازن، واختطاف 12 عاملاً من العاملين في المجلس النرويجي للاجئين في المحافظة، وغيرها من الانتهاكات، لافتاً إلى أن هذه الأعمال إرهابية، والصمت حيالها أمر غير مقبول.