مقتل 12 إرهابياً في سيناء

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان الخميس مقتل 12 شخصا من العناصر الارهابية عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء شمال شرق البلاد.

وقال البيان إن "قطاع الأمن الوطنى تمكن من رصد تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش المهجورة بدائرة قسم ثالث العريش (شمال سيناء) حيث قامت قوات الأمن باستهدافهم وتبادل إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرع سبعة منهم".

وأضاف أن "قوات الأمن نجحت في تتبع خطوط سير باقي المجموعة وتحديد تواجد خمسة منهم على مقربة من المنطقة الأولى وتم تبادل إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرعهم".