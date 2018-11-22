البحرين تؤكد ترسيخها لمبادئ التنوع والتسامح

المصدر: المنامة - بنا

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب الملك ولي العهد البحريني، أن مملكة البحرين اهتمت بمواصلة ترسيخ قيم ومبادئ التنوع والتآخي والتسامح، باعتبارها أبعاداً حضارية وثقافية أسهمت في تشكيل هوية المجتمع البحريني.

منوهاً بأن هذا التنوع مصدر قوة للبحرين، في ظل ما يوليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، من حرص على نشر ثقافة التسامح والمحبة، وتأكيد دعم الروابط بين مختلف الشعوب، وتعزيز النموذج البحريني في التواصل بين مختلف الأديان، بما تحمله من مضامين السلام والمحبة.

جاء ذلك لدى لقاء نائب الملك بقصر الرفاع، أمس، موران مور أغناطيوس أفرام الثاني، ممثل البابا، بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث رحب ولي العهد بزيارته لمملكة البحرين متمنياً له طيب الإقامة.

وأشار سلمان بن حمد إلى أن البحرين استطاعت الحفاظ على نموذجها الإيجابي لحريات الأديان وممارسة المعتقدات، وتمسّكها بهذا النهج.

من جانبه، أعرب ممثل البابا موران مور أغناطيوس أفرام الثاني عن شكره وتقديره لولي العهد على فرصة اللقاء، مشيداً بما تمتاز به مملكة البحرين من تعزيز ثقافة المحبة والسلام والتسامح بين الأديان والثقافات.