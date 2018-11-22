الملك سلمان يوجّه بإطلاق سراح السجناء المعسرين بالجوف

المصدر: الرياض - البيان، وكالات

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين السعوديين في منطقة الجوف، شمالي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن التوجيه الملكي يشمل السجناء على ذمة قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد ديونهم على مليون ريال، وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وجاءت توجيهات خادم الحرمين في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى الجوف ومناطق أخرى من البلاد في نوفمبر الجاري؛ لأجل الوقوف على أحوال المواطنين. وتعد هذه الجولة الداخلية الأولى للملك سلمان منذ توليه العرش في بداية عام 2015.

إلى ذلك، لقيت صورة جمعت طفلة سعودية مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى تبوك الثلاثاء، اهتمام المغردين عبر «تويتر».

فقد بدت تلك اللقطة التي سرقتها عدسات الكاميرا «لطيفة ومحببة»، وفيها الكثير من العفوية التي فاضت من ابنة السبع سنوات، التي بادرت إلى تحية الأمير محمد بن سلمان قائلة له: «نورت تبوك، وأنا أحبك».