الزياني يؤكد أهمية النهوض بالقطاع الخاص الخليجي

المصدر: الكويت - واس

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني أهمية تعزيز الجهود والتعاون المشترك بما يسهم في التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي للعمل على تذليلها وإيجاد حلول ناجعة لها.

جاء ذلك في كلمة للزياني خلال افتتاح اللقاء التشاوري الرابع بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية الخليجية الذي تستضيفه الكويت اليوم ويستمر يوماً واحداً.

وأضاف الزياني أن الأمانة العامة لدول المجلس رفعت التوصيات الخاصة باللقاءات السابقة إلى المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لإصدار التوجيهات بشأنها.

وشدد على حرص الأمانة العامة لدول المجلس على مواصلة التنسيق مع القطاع الخاص الخليجي عبر التواصل مع الأمانة العامة لاتحاد الغرف التجارية لتمكينه من أداء دوره البناء لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.

هيئة قضائية

ونوه بأن قادة دول مجلس التعاون الخليجي يولون القطاع الاقتصادي والتجاري اهتماماً كبيراً، لافتاً الانتباه إلى إقرارهم إنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية بغية إنشاء الوحدة الاقتصادية المنشودة بحلول عام 2025.

من جهته أشار رئيس اتحاد غرف التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي محمد الرميثي في كلمته إلى إنشاء فرق عمل بين اتحاد الغرف الخليجية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لتقديم استراتيجيات مبنية على تطلعات دول الخليج.

بدوره قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع «نعمل على زيادة التعاون والتكامل الاقتصادي على قدر المستطاع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة».