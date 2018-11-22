الإمارات: التحالف يعمل بجهود مخلصة لحل سياسي في اليمن

المصدر: دبي ــ البيان

شدّد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يعمل بجهد منذ اليوم الأول على إنعاش الحوار السياسي اليمني.

وقال سموه: «نعمل بجهود مخلصة لخلق الأجواء المناسبة للحل السياسي في اليمن». وأكد سموه، لقناة «سكاي نيوز عربية»، أن الحل السياسي في اليمن يحتاج إلى إطار يمني مدعوم من دول الإقليم ومن الأمم المتحدة، وأضاف: «نتطلع إلى محادثات السويد التي قد لا تكون الجولة النهائية من المفاوضات، لكننا نأمل أن تكون أساساً لمفاوضات أكثر جدية من طرف الحوثي».

كما قال سموه: «ندعم جهود الأمم المتحدة في اليمن، ونعتقد أن المبعوث الدولي يقوم بجهد بارز». وأضاف سموه: «لولا التدخل الإيراني في اليمن لانتهت الأزمة منذ وقت طويل بخسائر أقل، وأيضاً بوضع مستقر لأشقائنا في اليمن»، وقال سموه: «حتى تكون إيران شريكاً للمنطقة، وتقدم خدمة لمواطنيها عليها أن تنتهج نهجاً يركز على التنمية والسلام والاستقرار بدلاً من نشر الفوضى في المنطقة».

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