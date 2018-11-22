«الهلال» تفتتح مدرسة الخنساء بتعز اليمنية بعد تأهيلها وتأثيثها

المصدر: تعز - وام

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مدرسة الخنساء في مديرية الوازعية بمحافظة تعز اليمنية بعد تأهيلها وتأثيثها وذلك في إطار جهودها لتحسين البيئة المدرسية بما يسهم في دفع عجلة قطاع التعليم.

حضر افتتاح المدرسة - التي تضم 1200 طالب وطالبة - محمد القمزي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي ومحمد علي الظرافي مدير التربية والتعليم في مديرية الوازعية ومحمد قاسم مدير المدرسة وعدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم اليمنية.

وقال محمد القمزي: إن افتتاح مدرسة الخنساء التي تضم 16 فصلاً دراسياً يأتي ضمن سلسلة مشاريع إماراتية لدعم قطاع التعليم في محافظة تعز ومديرياتها التي تحظى باهتمام كبير من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في جميع القطاعات.

وأوضح القمزي أن خطط الهلال تتضمن عدة محاور منها تأهيل وصيانة المدارس والمؤسسات التعليمية وتأثيثها ومدها بالمعدات والممكنات التعليمية وتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب

من جانبه قال محمد الظرافي مدير التربية والتعليم في مديرية الوازعية: إن عمليات تأهيل وتأثيث المدارس تعكس الجهود الدؤوبة التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر لدعم العملية التعليمية.