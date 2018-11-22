الحكومة: ميليشيا الحوثي «عسكرة» الجامعات

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليمني الدكتور حسين باسلامة، «إن ميليشيا الحوثي الانقلابية عسكرة الحياة الجامعية في مناطق سيطرتها، وحوّلت الجامعات إلى ثكنات عسكرية ومناطق للتحشيد الطائفي، والتجنيد العسكري في مخالفةٍ واضحة لحقوق الإنسان، وكافة الأعراف والاتفاقيات الدولية». جاء ذلك في كلمة اليمن في أعمال المنتدى الثاني للتعليم المتوازن والشامل المنعقد في العاصمة المكسيكية خلال الفترة من 20 -22 نوفمبر.

ولفت إلى الانتهاكات التي تعرض لها العاملون في مؤسسات التعليم العالي من قبل الميليشيا، والتي كان آخرها فصل المئات من الكوادر الأكاديمية، وتنزيل أسمائهم من كشوفات المرتبات في مناطق سيطرتها.

وجدد التأكيد على حرص الحكومة الشرعية على تحقيق السلام الشامل والعادل، الذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار الدولي 2216. وعلى هامش المؤتمر، التقى وزير التعليم العالي كلاً من نائب وزير التربية والتعليم المكسيكي، ووزير التعليم الفني الجيبوتي وبحث معهما سبل التعاون الثنائي بين اليمن وبلدي كلٍ منهما في مجالات التعليم العالي والبحث والعلمي. مكسيكو ـ سبأنت