المصدر: القاهرة ـ وكالات

منشق كشف الإخواني المنشق الهارب إلى تركيا، المستشار عماد أبوهاشم، أنه تلقى تهديات بالقتل من عناصر مكتب الإخوان في تركيا.

وأشار أبوهاشم في بيان له، إلى أن تلقى تهديات بالقتل بعد فضحه للإخوان وقياداتهم، وما يفعلونه في الخارج ضد الدولة المصرية، وتلقيهم تمويلات من دول معادية مثل تركيا وقطر، بهدف زعزعة استقرار الأوضاع الداخلية في مصر.

وأوضح أبوهاشم، أن الإخوان يطلقون الشائعات والأكاذيب ضد النظام المصري، بهدف الحصول على دعم وتأييد الدول الأوروبية، والإضرار بمصالح مصر في الخارج.وتوجه أبو هاشم ببلاغ رسمي للسلطات التركية ضد قيادات الإخوان في الخارج، مشيراً إلى أن الإخوان دأبوا على التهديد باتخاذ الأرضي التركية مكاناً لارتكاب جرائمهم.

توقيف «داعشي»

أعلنت الشرطة الإيطالية، أمس، إلقاء القبض في ميلانو على شاب مصري ( 22 عاماً) للاشتباه في صلته بتنظيم «داعش»، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب.

وقالت الشرطة في بيان على شبكة الإنترنت، إن الشاب متهم بالانتماء لمنظمة إرهابية دولية والدعاية للإرهاب.

وكتبت الشرطة على صفحتها على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أنها اعترضت رسائل على تطبيق «واتس أب» للدردشة، وصف خلالها المتهم نفسه بأنه «ذئب منفرد» مستعد لتنفيذ أي عمل. وأصدر وزير الداخلية ماتيو سالفيني بياناً هنأ خلاله الشرطة على القبض على الشاب «الذي كان يخطط لشن هجمات إرهابية بالنيابة عن تنظيم داعش».

وقالت الشرطة، إن «صديقين مقربين» من المتهم، وهما أيضاً من مصر، كانت لهما أيضاً صلة بأنشطة دعائية إرهابية وتم ترحيلهما قسراً.روما - د.ب.أ

نزاع قضائي



كشفت هيئة النزاهة العراقية، عن تفاصيل مهمة، بشأن قيام مسؤولين بالتلاعب بالأوراق والسندات للاستيلاء على عقارات الدولة وحدائقها العامة، فيما تحدثت عن استرداد عقار بارز استحوذت عليه زوجة مسؤول محلي.

وأعلنت هيئة النزاهة، أن رئيسها امتنع سابقاً عن تناولها إعلامياً احتراماً للقضاء وانتظاراً لحكمه، ولأن القضاء قد فصل في تلك القضايا، فقد قرر إطلاع الرأي العام، مضيفة أن القضية تتعلق باسترداد أحد عقارات الدولة من أحد نواب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وتعود أحداثها إلى نهاية العام 2015، عندما بدأ فتح ملف تضخم الثروات للمسؤولين الكبار في العراق، تحت شعار «من أين لك هذا؟»، ووقتها تمت إحالة نواب رئيس الوزراء، الذين كانوا في السلطة إلى القضاء.

ووفق مصادر بالنزاهة، فإن محكمة استئناف بغداد- الكرخ قضت ببطلان البيع وإعادة العقار والحديقة للدولة. بغداد ـ وكالات