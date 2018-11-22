واشنطن تشدّد على ضرورة انسحاب ميليشيات إيران من سوريا

المصدر: واشنطن - وكالات

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، أمس، أنّ خروج الميليشيات الإيرانية من سوريا سيضمن إعادة الاستقرار. وقال جيفري، في لقاء خاص مع «سكاي نيوز عربية»، إنه «إذا أردنا أن يكون لدينا تسوية سياسية وإعادة الاستقرار إلى سوريا، فمن المهم أن تخرج كل الميليشيات من البلاد.

ونحن قلقون خصوصاً من الميليشيات الإيرانية حيث جلبوا معهم منظومات صاروخية». وأوضح أن «الإيرانيين يحاولون التسلل في المؤسسات السورية كما فعلوا في لبنان والعراق واليمن». وأشار إلى أن الوجود الإيراني يولّد بعض الحركات المتطرفة مثل «داعش»، «لذلك نقول إن على هذه الميليشيات الإيرانية أن تنسحب».

وأكد ضرورة أن تعود سوريا إلى ما قبل عام 2012، خالية من الميليشيات الأجنبية، وعلى رأسها الإيرانية. وشدد على أن خروج الميليشيات الإيرانية يقع على عاتق الحكومة السورية التي استدعتها، معبّراً عن أمله بانضمام دمشق إلى الجهود الدولية من أجل إعادة الاستقرار إلى البلاد وإعادة الإعمار.