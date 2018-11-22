توجّه وفد من قادة حركة حماس، أمس، إلى مصر في أول زيارة منذ ثلاثة أشهر. وقالت مصادر في حماس إن وفداً برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، غادر قطاع غزة عبر معبر رفح البري إلى مصر. وأوضحت المصادر أن وفداً من قادة الحركة في الخارج برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري غادر إلى مصر.

مضيعة وقت

اعتبرت وزيرة العدل الإسرائيلية، آياليت شاكيد، أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنتظرة للسلام مع الفلسطينيين هي مضيعة للوقت. وقالت الوزيرة في ندوة نظمتها صحيفة «جيروزاليم بوست»: «أعتقد أن الهوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين أكبر بكثير من أن يتم ردمها».