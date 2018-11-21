مبادرة إماراتية سعودية لإغاثة 12 مليون يمني

المصدر: الرياض، عدن - البيان، وكالات

أعلنت الإمارات والسعودية عن إطلاق مبادرة «إمداد»، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الدولية الأخرى، بهدف توفير الاحتياجات الغذائية لـ12 مليون يمني، وهي الفئة الأكثر تضرراً، ومنهم أكثر من مليوني طفل، بحيث تغطي المبادرة مستلزماتهم من المواد الأساسية لمدة تصل إلى 4 أشهر.

وبحسب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، فإن المبادرة لن تستثني اليمنيين الموجودين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن المبادرة تأتي انطلاقاً من الحرص على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها اليمنيون، إذ نأمل أن تسهم في تحسين الحياة المعيشية لهم، لكونها تغطي أكثر من ثلث السكان.

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