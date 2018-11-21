تفاهم بين «صواب» و«التعاون الإسلامي» لمواجهة التطرف وتعزيز الاعتدال

المصدر: أبوظبي - وام

وقّع مركز «صواب»، المبادرة الإماراتية الأميركية المشتركة لمكافحة بروباغندا المتطرفين عبر شبكة الإنترنت وتعزيز البدائل الإيجابية، مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الإسلامي لتنسيق الجهود لمواجهة التطرف وبث قيم الاعتدال والوسطية.

وقّع مذكرة التفاهم في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

ويضفي الاتفاق، الذي يأتي الآن على شكل مذكرة تفاهم، الطابع الرسمي على التفاعل الإيجابي المتبادل، ويعزز العلاقة القائمة بين مركز «صواب» ومنظمة التعاون الإسلامي على المستويين الاستراتيجي والعملي على حد سواء.

وسيتبادل الطرفان بموجب مذكره التفاهم، المعارف والبيانات والتقييمات والتحليلات لمكافحة الفكر المتطرف بشكل أكثر فعالية، إلى جانب إجراء الدراسات المشتركة، والتعاون في المشروعات والحملات المشتركة، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية.

وفي يوليو 2015 أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مركز «صواب» بالتعاون مع وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة وجود بروباغندا تنظيم داعش وغيره من المنظمات المتطرفة في الشبكة العنكبوتية وتعزيز ثقافتي السلام والتسامح، والآن وفي عامه الثالث، فقد نجح المركز في جذب أكثر من 5 ملايين متابع لمنصاته العربية والإنجليزية والفرنسية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبهدف زيادة ومضاعفة المجموعة الواسعة من الأصوات المعتدلة التي غالباً ما تغرق وسط صخب الدعاية المتطرفة، أطلق مركز «صواب» أكثر من 30 حملة استباقية ومئات الحملات التفاعلية في وقت حقيقي ضد مروّجي أفكار التطرف بما في ذلك تنظيم داعش.

كما يهدف مركز «صواب» إلى مكافحة الدعاية الإرهابية عبر شبكة الإنترنت، من خلال الدعوة إلى قيم التسامح والتعايش، ونبذ التطرف العنيف والطائفية، وحث البشر، خاصة الشباب، على إحداث وتبنّي التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.

ومن خلال اتصالاته الدبلوماسية، فقد دخل مركز «صواب» أيضاً في اتفاقيات وترتيبات وتفاهمات تعاونية مماثلة مع حكومات أخرى تسير على النهج والرؤية والأهداف نفسها، بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية كازاخستان.