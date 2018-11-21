الجيش اليمني يتقدم في مقبنة

المصدر: تعز - وكالات

تواصل قوات الجيش الوطني اليمني لليوم الثالث على التوالي، تقدمها في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، وسط معارك ضارية تخوضها مع ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وذكر مصدر ميداني لموقع «سبتمبر نت»، أن قوات الجيش حررت، أمس، تبة «حامد» في منطقة الأشروح، عقب مواجهات مع ميليشيا الحوثي، التي لاذت عناصرها بالفرار. وأوضح المصدر، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجاميع من الميليشيا التسلل إلى مواقع محررة في قرية القوز وتبة «سعدة».

لافتاً إلى أن قوات الجيش أفشلت الهجوم وشنت هجوماً معاكساً حررت على إثره تبة «حامد». وأكد المصدر، أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، علاوة على تدمير عربات تابعة لها.