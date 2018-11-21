وزير لبناني: أزمة الحكومة عادت إلى نقطة الصفر

المصدر: بيروت - وكالات

قال وزير التربية اللبناني، في حكومة​ تصريف الأعمال​ مروان حمادة، ​إنّ الأزمة الحكومية عادت إلى نقطة الصفر. وأوضح حمادة في حديث إذاعي بحسب صحيفة المستقبل، أن الأزمة الحكومية عادت إلى نقطة الصفر، نقطة الانطلاق. وأشار حمادة إلى أنّ هناك نية منذ الأساس، بعرقلة حكومة تلتزم بسيادة​ لبنان،​ يرأسها رئيس الحكومة ​المكلف ​سعد الحريري.

مضيفاً أنّ ما جرى هدفه وضع لبنان تحت وصاية كاملة تبدأ بالرئاسة، وصولاً إلى مجلس النواب​ والحكومة العتيدة. واعتبر وزير التربية اللبناني أن رئيس الجمهورية في البداية، تصرف بحنان سياسي مع الحريري، قبل دخول رئيس​ التيار الوطني الحر على الخط، معتبراً أن باسيل تحول إلى شريك في العمل على إحباط سعد الحريري.