غارات جوية عراقية ضد «داعش» داخل سوريا

المصدر: بغداد - عراق أحمد، وكالات

أعلن الجيش العراقي، أمس، شن ضربات جوية على تنظيم داعش داخل سوريا. وأضاف في بيان: «نفذت طائرات إف - 16 العراقية، ضربات جوية داخل الأراضي السورية، وفق معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب/‏‏ خلية الصقور الاستخباراتية».

مشيراً إلى أنّ العملية الناجحة أسفرت عن دك مستودع للأسلحة يعود لما تسمى ولاية الفاروق بداخله 10 إرهابيين وصواريخ ومتفجرات تابعة لعصابات داعش في منطقة السوسة. وأشار البيان إلى تنفيذ ضربة موجعة أخرى في منطقة الباغور على هدف عبارة عن مقر لما يسمى فيلق الفاروق بداخله 30 إرهابياً وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة.

إطلاق عملية

في الأثناء، أطلقت القوات المشتركة، عملية أمنية لتطهير المناطق الواقعة ما بين قضاء داقوق وناحية العظيم وصولاً إلى منطقة حمرين، وذلك بعد مهاجمة مجهولين، ثلاث قرى في حدود قضاء خانقين بمحافظة ديالى، فيما اندلعت اشتباكات بين الأهالي بدعم من الشرطة الاتحادية والمسلحين.

وقال مسؤول لجنة تنظيمات داقوق للاتحاد الوطني الكردستاني، إنّه وبعد الهجمات الإرهابية التي شنها داعش على المواطنين والقوات الأمنية، أطلقت قوات مشتركة عملية أمنية لتطهير وادي روخانة، وصولاً إلى ناحية العظيم ومنطقة حمرين، مشيراً إلى أنّ المنطقة لم تطهر حتى الآن. وشدّد على ضرورة عودة البيشمركة إلى قضاء داقوق والمناطق المحيطة به للقضاء على الإرهابيين بشكل نهائي.