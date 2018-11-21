الشرطة العراقية تعثر على 3 جثث خطفهم "داعش"

المصدر: تكريت - د ب أ

أعلن مصدر في الشرطة العراقية، أمس، العثور على جثث ثلاثة شبان تركمان كان عناصر من تنظيم داعش اختطفوهم عصر أول من أمس شرقي تكريت.

وقال العقيد محمد خليل البازي، من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، إنّه تمّ العثور على الجثث ليلاً في أحد الأودية المطلة على بحيرة العظيم قرب ناحية أمرلي شرقي تكريت، وبها آثار طلقات نارية في أماكن مختلفة، مشيراً إلى أنّه جرى نقل الجثث إلى مستشفى قضاء طوزخورماتو تمهيداً لتسليمها إلى ذويهم. وكان الاتصال مع الشبان الثلاثة فُقد أثناء قيامهم بصيد السمك في بحيرة العظيم، وخرجت قوة أمنية للبحث عنهم. ولا تزال مناطق من محافظة صلاح الدين تشهد أعمال عنف متكررة.