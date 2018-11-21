نتانياهو إلى الدوحة قريباً وتميم يستقبله في مطار حمد

المصدر: القاهرة - وكالات

رجّحت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى لهيئة «الإذاعة والبث» أن تكون الدولة التي سيزورها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو قريباً هي قطر.

وتأتي هذه التوقعات في أعقاب تقرير نشرته الإذاعة الإسرائيلية الاثنين أن إسرائيل تجري اتصالات سرية لتنسيق زيارة نتانياهو، إلى دولة «مسلمة». وقالت المصادر إن تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني سيكون في استقبال نتانياهو بمطار حمد الدولي، حيث ستستغرق الزيارة يومين لمناقشة التعاون فيما بينهما والتنسيق الأمني بين المخابرات القطرية و«الموساد».

يذكر أن علاقات وطيدة تربط تل أبيب بالدوحة بلغت ذروتها في أعقاب إعلان الرباعي العربي الذي يضم مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو من عام 2017.