رئيس جديد لأركان جيش الاحتلال

المصدر: فلسطين المحتلة - وكالات

وافقت لجنة إسرائيلية مسؤولة عن تعيين قيادات جيش الاحتلال، برئاسة قاضي يدعى اليعازر جولدبرج، أمس، على تعيين آفيف كوخافي في منصب رئيس الأركان، خلفاً لغادي إيزنكوت، الذي تنتهي ولايته مع نهاية العام الحالي.

وترأس كوخافي ما يسمى قيادة المنطقة الشمالية، وكان رئيس المخابرات العسكرية خلال حرب 2014، وقائد لواء المظليين خلال اجتياح الضفة الغربية في عملية «الدرع الواقي» أثناء الانتفاضة الثانية في عام 2002. ويحمل كوخافي درجة البكالوريوس في الفلسفة من الجامعة العبرية، وشهادة في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، وشهادة في العلاقات الدولية من جامعة جونز هوبكنز، وأمضى العشرين عاماً الأولى من خدمته العسكرية في لواء المظليين، حيث شغل جميع المناصب.