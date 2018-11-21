الكوليرا تجتاح مناطق الحوثي مجدداً

المصدر: عدن - البيان، وكالات

التقى وزير الصحة العامة والسكان اليمني د. ناصر باعوم، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الطاف ميساني، في وقت أفادت تقارير عن اجتياح وباء الكوليرا مجدداً للمناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي خاصة العاصمة صنعاء.

وناقش وزير الصحة مع المسؤول الأممي جملة من المشاريع والاحتياجات التي يجب التدخل المباشر فيها من قبل منظمة الصحة، المتضمنة تجهيز قسم الطوارئ والعمليات والمختبرات المركزية بهيئة مستشفى الجمهورية، بالإضافة إلى توفير جهازين للأشعة في عدن وصنعاء وآخر للرنين والأشعة المقطعية.

وفي سياق آخر، كشف وزير حقوق الإنسان بحكومة الشرعية، محمد عسكر، عن عودة وباء الكوليرا للتفشي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، خاصة صنعاء وبعض المحافظات.

وقال عسكر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:«تسجيل 31832 حالة اشتباه خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر في صنعاء وعدد من المحافظات».

وأضاف:«عدد الحالات المسجلة في مديرية السبعين بلغ 33 حالة و40 حالة اشتباه في مديرية الصافية وفي بني الحارث 42 حالة، في مديرية آزال 24 حالة، وفي مديرية الثورة 20 حالة وفي مديرية معين 41 حالة وفي صنعاء القديمة 18، وفي مديرية شعوب 34 وفي مديرية الوحدة 12 حالة و13 حالة بمديرية التحرير».