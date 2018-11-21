هادي يوجّه باستكمال تحرير محافظتي لحج والضالع

المصدر: عدن - وكالات

وجّه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قوات الجيش الوطني باستكمال تطهير محافظتي الضالع ولحج جنوبي البلاد من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هادي، مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء ركن فضل حسن، بحسب وكالة «سبأ» الرسمية. وذكر الرئيس اليمني، أن تطهير البلاد من الحوثيين هدف ومصير لأبناء الشعب اليمني عامة من أجل بناء يمن اتحادي عادل ومستقر.

ووجّه هادي القيادة العسكرية بالمنطقة الرابعة باستكمال تحرير جبهتي الضالع وكرش التابعة لمحافظة لحج، والسيطرة على المنافذ التي حولتها ميليشيا الحوثي إلى طرق تهريب وإمداد.

وشدد الرئيس اليمني، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تهريب الأسلحة والمعدات لميليشيا الحوثي عبر المنافذ كافة في المحافظتين، وقطع إمداداتها بصورة كاملة.

وثمّن هادي خلال اتصاله، التضحيات البطولية للجيش الوطني بالمنطقة الرابعة في الدفاع عن الوطن والهوية العربية بدعم من الأشقاء في التحالف العربي، من جهته، قدّم قائد المنطقة العسكرية الرابعة، تقريراً بالموقف الميداني العام في بلدتي جبهتي كرش ودمت الاستراتيجيتين، حيث تمكن الجيش اليمني بإسناد من قوات المقاومة ومقاتلات التحالف العربي من دحر الميليشيا الإرهابية من العديد من المواقع على الجبهتين، وتكبيدها خسائر مادية وبشرية فادحة.