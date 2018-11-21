عباس يشيد بموقف الملك سلمان من «فلسطين»

المصدر: دبي ـ وكالات

ثمّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الموقف السعودي الدائم والثابت في دعمه للقضية الفلسطينية. جاء ذلك بعد خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ في افتتاح مجلس الشورى السعودي ـ والذي جدد فيه التأكيد على دعم المملكة للقضية الفلسطينية.

وقال خادم الحرمين الشريفين في خطابه: «إن قضية فلسطين ستبقى قضيتنا الأولى، حتى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

وكثيراً ما يعبّر الفلسطينيون عن تقديرهم لمواقف السعودية الداعمة للحق وللشعب الفلسطيني دبلوماسياً ومالياً، وهي من ثوابت السياسة السعودية.